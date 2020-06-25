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«АвтоВАЗ» готовится к выпуску модели на платформе Renault-Nissan 

Motor.ru и ещё 2 2 часа назад
«АвтоВАЗ» готовится выпустить модель на новой платформе
Фото: Motor.ru
В скором времени «АвтоВАЗ» запустит сборку модели на платформе, разработанной Renault-Nissan. Об этом свидетельствует сайт корпоративных закупок: компании требуется поставщик трансформаторной подстанции по задаче «Производство автомобилей на платформе CMF-B-LS».
Платформа CMF-B-LS, о которой идёт речь, это вариация архитектуры CMF-B, а LS означает low specifications — упрощённое исполнение. По информации портала Drom.ru, она может лечь в основу Lada Granta нового поколения. На ней же, скорее всего, построят Niva 3, серийный вариант концепта Lada Vision 4x4 2018 года. Появление этих моделей ожидается в 2022 и 2023 годах.
Платформа CMF (Common Module Family) была разработана альянсом Renault-Nissan в 2013 году и предназначалась для Renault Laguna, Espace и Scenic, а также Nissan X-Trail и Qashqai.
Модульная платформа CMF
Она состоит из набора основных модулей: моторного отсека, переднего кокпита, передней и задней части днища и общего блока для электрики и электроники. Модули подготовлены для автомобилей разных классов и являются взаимозаменяемыми.
С появлением модульной платформы Renault и Nissan сократили производственные затраты за счет экономии на инжиниринге и запчастях.
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Комментарии
Автоновости , Nissan , Lada Granta , Nissan X-Trail , Lada , Renault Laguna , Renault , Автоваз
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