Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля 

Lenta.ru 2 часа назад
Новые правила для водителей вступят в силу 1 июля
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
С начала следующего месяца вступают в силу более жесткие нормы ввоза в страну праворульных автомобилей, усложнится их эксплуатация и постановка на учет. Ограничения коснутся транспортных средств, доставленных в Россию после 1 июля.
Полностью запрещен ввоз техники с правым рулем категорий M2 и M3: строительная спецтехника, самосвалы, пассажирские автобусы и микроавтобусы, грузовики с манипуляторами.
Во время прохождения обязательного медицинского освидетельствования для получения или продления прав некоторым водителям придется сдать дополнительные анализы и доказать, что они не страдают от алкогольной или наркотической зависимости. Исследования будут проходить не все, а лишь некоторые по решению врача-нарколога.
Заработают новые правила выдачи разрешений на изменение конструкции автомобиля. Согласно ним, необходимо отправить машину на проверку в лабораторию в случае установки багажников, лебедок или фаркопов, перевода двигателя на газовое топливо. Получить необходимое заключение по фото больше не получится.
Ранее профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап говорил, что проверка автомобилистов на алкоголизм при получении прав не имеет смысла и тратит деньги из городского бюджета.
Видео дня. Как и куда увозят неправильно припаркованные авто
Последние новости
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов Российскую судью отправили в отставку из-за букета цветов Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы Очевидец рассказал об инциденте с участием солдата на параде Победы
Комментарии 1
Автоновости , Бортжурнал , ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
В Томске столкнулись грузовик и два маршрутных автобуса
В Томске столкнулись грузовик и два маршрутных автобуса
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение