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В России изменятся правила для водителей 

Артём Кульша и ещё 16 48 минут назад
В России для водителей заработают новые правила
Фото: ТАСС
С 1 июля в России ужесточатся правила импорта праворульных автомобилей, легализации изменений в конструкции автомобиля и порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения водительского удостоверения. Об этом сообщает издание Autonews.
С 1 июля будет запрещен импорт в Россию техники категорий M2 и M3 с правым рулем — самосвалов, микроавтобусов, пассажирских автобусов, грузовиков с манипуляторами и строительной специальной техники. Также усложнится ее постановка на учет и эксплуатация.
Также с 1 июля ужесточатся правила легализации изменений в конструкции машины, а именно перевода двигателя на газовое топливо и установки багажников, лебедок и фаркопов. До сих пор, как сообщал «Рамблер», это можно было сделать дистанционно по фотографиям, а с 1 июля авто станет обязательно привозить на проверку в лабораторию.
Кроме того, с 1 июля жестче станет порядок прохождения обязательного медицинского освидетельствования для получения или продления срока действия водительских прав. Если врач заподозрит, что водитель злоупотребляет алкогольными напитками или запрещенными веществами, то тому придется сдать дополнительные анализы.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП
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