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Nissan назвал дату дебюта электрического кроссовера 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Nissan назвал дату дебюта электрического кроссовера
Фото: Motor.ru
Компания Nissan поделилась первым изображением серийного экземпляра электрического кроссовера Ariya, мировая премьера которого запланирована на июль этого года. Вседорожник, практически в точности повторяющий одноименный концепт, показанный на токийском автосалоне минувшей осенью, задаст вектор развития дизайна бренда и положит начало целому семейству электромобилей.
Судя по тизеру, товарный Nissan Ariya мало чем отличается от концепта 2019 года. Из заметных изменений, которые потребовалось внести на пути к серийному производству, — укороченные «бумеранги» ходовых огней. Вероятно, есть что-то ещё, но в целом машины идентичны. Это подтверждают и патентные изображения: на них у кроссовера немного иначе оформлен бампер и лючок зарядного порта.
Концепт Nissan Ariya
По технике тоже никаких неожиданностей не предвидится. В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV с двухмотороной силовой установкой e-4ORCE мощностью около 200 лошадиных сил. Емкость батареи не называется, но предполагается, что запас хода «Арии» по американскому циклу EPA составит 483 километра. С места до 60 миль в час (97 километров в час) электромобиль сможет разгоняться за пять секунд ровно.
Концепт Nissan Ariya оснастили системой полуавтономного вождения, которая позволяет двигаться в рамках одной полосы без рук, а также помогает съезжать с многоголосных автомагистралей и дистанционно парковать автомобиль. По предварительной информации, она появится и на серийной машине. Первыми опробовать кроссовер смогут покупатели из США — там модель начнут продавать уже в следующем году.
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Автоновости , Nissan
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