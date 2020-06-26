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В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 4 часа назад
В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС
Фото: РИА Новости
Опубликована открытая петиция с просьбой возобновить продажи машин Lada в странах ЕС, она получила поддержку официального дистрибьютора Lada в Германии Lada Deutschland GmbH.
Петиция «за сохранение всех актуальных моделей Lada на рынке Германии и ЕС» опубликована на портале weact.campact.de и призывает возобновить «продажи всех моделей Lada в Германии и ЕС». Она поддержана «Lada Deutschland GmbH в лице господина Дитера Трцаска», передает РИА «Новости».
Петиция адресована АвтоВАЗу, альянсу Renault–Nissan–Mitsubishi, Минэкономразвития и посольству России в Берлине, передает ТАСС.
Указывается, что Lada дает широкий выбор нишевых моделей по доступной цене, которые уже около 40 лет имеют поклонников и лояльный круг покупателей в ЕС. Открыты новые дилерские центры, набран персонал.
Как следует из данных European Automobile Manufacturers Association, в 2018 году продажи Lada в странах Европы увеличились на 0,2%. Было продано 5,18 тыс. машин.
По состоянию на четверг петицию подписали 1159 человек.
В 2019 году альянс принял решение о прекращении экспорта Lada. Такое решение было вызвано ужесточением экологических требований. АвтоВАЗ сообщал, что временно прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
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Автоновости , Lada , ЕС , Минэкономразвития , Автоваз , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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