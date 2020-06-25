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Пожарные дарят новую жизнь ретроавтомобилям 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Пожарные дарят новую жизнь ретроавтомобилям
Фото: Вечерняя Москва
Водитель 43-й пожарно-спасательной части Иван Кащенко технику любит с детства. Он и стал идейным вдохновителем реставраторов. Первым проектом стало восстановление автоцистерны на шасси ЗИЛ-140, которую планировали списать в конце прошлого года.
— Это последний экземпляр такой модели в Москве, — вспоминает Иван. — Мне стало обидно, что его хотят отправить на свалку. Нельзя было этого допустить: боевые товарищи, особенно молодежь, должны знать нашу историю. Я решил отреставрировать машину.
Руководство позволило Ивану Кащенко приступить к восстановительным работам и даже выделило для этих целей бокс. С подачи Кащенко идеей реставрации загорелись его коллеги Антон Силиванов и Иван Зинькевич. Троица реставраторов сделала свое дело отменно — автоцистерна стала как новая. Один из ветеранов МЧС, Ислам Худояров, во время своего визита в часть заметил автомобиль и поразился качеству работы. Он решил подарить реставраторам свою старую машину — ГАЗ-21 «Волга». Эта модель известна благодаря фильму «Берегись автомобиля».
— Именно на такой машине еще в 1980 году дежурный по городу выезжал из нашей части на проверки, — объяснил Иван Кащенко.
Ремонтом сотрудники пожарно-спасательной части занимались в свободное от работы время. Всего за несколько месяцев, с сентября 2019 года по февраль нынешнего, «Волга» стала полностью пригодна для службы. Ее даже покрасили в яркий красный цвет, как настоящий пожарный автомобиль. Вместе с ЗИЛ-140 она стоит в боксе на территории части, который превратился в своеобразный музей.
Восстановленная техника не только выглядит новой, но и готова к дальним переездам.
— Перед Днем Победы мы доехали на автоцистерне до села Брынчаги Ярославской области — родины создателя легендарного танка Т-34, — рассказал Антон Силиванов.
В следующем году водители хотят доехать до Бреста. А еще — пополнить экспозицию винтажным мотоциклом и автобусом «РАФ».
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Автоновости , МЧС
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