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Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей 

РИА Новости 2 часа назад
Минздрав планирует отложить до 1 января вступление в силу новых правил медосвидетельствования для водителей, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
Ранее сообщалось, что, согласно новому документу, сдавать анализы для диагностики употребления алкоголя при получении медсправки нужно будет, только если нарколог выявит симптомы заболевания.
"Внести изменение в приказ министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 344н "О проведении обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)"… заменив в пункте 5 слова "с 1 июля 2020 года" словами "с 1 января 2021 года", — говорится в проекте приказа.
Он должен вступить в силу с 30 июня.
Минздрав планировал с 22 ноября 2019 года внести изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители, увеличив объем исследований.
Это вызвало ажиотаж среди автомобилистов в регионах, предполагаемый рост стоимости прохождения водительской медкомиссии привел к огромным очередям в наркологических и психоневрологических диспансерах.
Позднее стало известно, что "с учетом обеспокоенности граждан" ведомство приняло решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей и проведет дополнительный анализ методов тестирования.
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Автоновости , Видео , Минздрав РФ
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