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Нововведения по медсправкам для водителей перенесли 

Павел Тиунов 3 часа назад
Новые правила получения медицинских справок вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава. Ранее планировалось, что нововведения заработают уже с 1 июля.
Журналисты напоминают, что речь идет об обязательном тестировании водителей на употребление алкоголя и запрещенных веществ.
Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», информация об инициативе вызвала широкий общественный резонанс: предполагается, что нововведение значительно увеличит стоимость прохождения медкомиссии.
В результате в медучреждениях по всей стране выросли огромные очереди из автолюбителей, желающих получить справку по «старым ценам». Впоследствии дату вступления новых правил в силу было решено отложить из-за «повышенной обеспокоенности граждан».
Предполагалось, что изменения заработают с 1 июля 2020 года.
Накануне на сайте проектов нормативно-правовых актов появился документ, в котором Минздрав предлагает перенести дату вступления в силу нововведений на 1 января 2021 года.
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Автоновости , Видео , Минздрав РФ , РИА Новости
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