Все новости на карте

Новые правила получения медицинских справок вступят в силу с 1 января 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минздрава . Ранее планировалось, что нововведения заработают уже с 1 июля.

Журналисты напоминают, что речь идет об обязательном тестировании водителей на употребление алкоголя и запрещенных веществ.

Осенью прошлого года, как сообщал «Рамблер», информация об инициативе вызвала широкий общественный резонанс: предполагается, что нововведение значительно увеличит стоимость прохождения медкомиссии.

В результате в медучреждениях по всей стране выросли огромные очереди из автолюбителей, желающих получить справку по «старым ценам». Впоследствии дату вступления новых правил в силу было решено отложить из-за «повышенной обеспокоенности граждан».

Предполагалось, что изменения заработают с 1 июля 2020 года.

Накануне на сайте проектов нормативно-правовых актов появился документ, в котором Минздрав предлагает перенести дату вступления в силу нововведений на 1 января 2021 года.