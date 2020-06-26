Ford F-150 сменил поколение и стал мощнее 

В США дебютировал пикап Ford F-150 нового поколения: самая популярная модель в классе стала мощнее, сохранила стальную раму и слегка изменилась внешне. Покупателям предложат выбрать из 11 вариантов оформления радиаторной решетки, трёх типов кабины и шести силовых установок.

F-150 удерживает первую строчку по продажам в своём классе на североамериканском рынке. Новое, 14-е по счету поколение модели можно отличить от дореформенного пикапа по элементам декора. В Ford принципиально не стали существенно пересматривать дизайн экстерьера автомобиля, по-прежнему изготавливают кузовные панели F-150 с использованием большой доли алюминия и строят пикап на стальной раме.

Клиентам предложат широкий выбор персонализации: помимо 11 вариантов дизайна решетки радиатора можно выбрать диски размерностью от 17 до 22 дюймов. F-150 доступен с тремя вариантами кабины, причем каждый из них можно заказать с обычной и удлинённой базой.

В салоне появилась мультимедийная система SYNC 4 с 12-дюймовым экраном, однако он предложен только для топовых комплектаций, как и виртуальная панель приборов того же размера. Стандартно модель комплектуется дисплеем диагональю восемь дюймов. Не досталась базовому пикапу и светодиодная оптика.

Опционально можно заказать кресла, которые способны раскладываться почти на 180 градусов, складной столик, а также систему Pro Power Onboard: станцию для подзарядки электрических приборов от бортовой электросети. В зависимости от модификации генератор обеспечивает от двух до 7,2 киловатта.

F-150 получил умеренно-гибридную силовую установку на базе турбомотора V6 объёмом 3,5 литра: такому пикапу положена электрическая надстройка и 1,5-киловаттная литий-ионная батарея. По данным автопроизводителя, запас хода электрифицированного F-150 достигает 1,1 тысячи километров.

В линейку бензиновых двигателей вошли «атмосферники» V6 3.3 и V8 5.0, а также шестицилиндровые турбомоторы объёмом 2,7 и 3,5 литра. Дизельный двигатель один — шестицилиндровый трёхлитровый. Отдача агрегатов и динамические характеристики пока не объявлены, однако в компании уверяют, что F-150 мощнее не только предшественника, но и всех полноразмерных легких пикапов. Все моторы сочетаются с десятидиапазонной автоматической коробкой передач SelectShift, привод — задний либо полный.

В США продажи нового F-150 стартуют в третьем квартале 2020 года, производство запустят в октябре в Мичигане, а в ноябре — в Канзас-Сити. На российском рынке модель не представлена.