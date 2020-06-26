Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ раз и навсегда похоронил «русский Prado», так и не успев породить на свет 

Car.ru 2 часа назад
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
Фото: Car.ru
Ульяновский Автозавод принял кардинальное для себя решение — производитель окончательно откажется от выпуска своего нового кроссовера, получившего в народе название «русского Prado». Полноприводная модель так и останется только на эскизах и набросках.
Ульяновский автомобильный завод решил отказаться от идеи выпуска своего кроссовера с несущим кузовом, сообщает издание "Автовзгляд" со ссылкой на пресс-службу компании. Как уточняют СМИ, причиной отмены разработки проекта стал недостаток денег.
Еще шесть лет назад компания раскрыла планы по созданию полноприводной модели, а на ее разработу по планам должно было уйти не более трех лет. Но позже стало понятно, что в сроки уложиться невозможно, а дополнительных инвестиций не будет.
Вадим Швецов, генеральный директор компании Sollers, в итоге решил свернуть разработку новой модели, а инвестирование направить на другие проекты. Вернутся ли разработчики к забытым рендерам, на которых так и остался российский внедорожник с полным приводом и передовыми дорожными характеристиками, остается загадкой.
Видео дня. Бензин обновил рекорд стоимости на торгах СПбМТСБ
Car.ru: последние новости
С июля в России будут действовать новые правила для автомобилистов С июля в России будут действовать новые правила для автомобилистов Ford официально представил новый пикап F-150 Ford официально представил новый пикап F-150 Столичные машины в воде. Кто за это заплатит? Столичные машины в воде. Кто за это заплатит?
Комментарии 1
Автоновости , УАЗ , Вадим Швецов , Ульяновский автомобильный завод , Sollers , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
Зачем WD-40 наносят на номер автомобиля
В России для водителей заработают новые правила
В России для водителей заработают новые правила
Известный блогер разбился насмерть
Известный блогер разбился насмерть
Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года?
Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года?
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение