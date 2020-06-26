УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»

Ульяновский Автозавод принял кардинальное для себя решение — производитель окончательно откажется от выпуска своего нового кроссовера, получившего в народе название «русского Prado». Полноприводная модель так и останется только на эскизах и набросках.

Ульяновский автомобильный завод решил отказаться от идеи выпуска своего кроссовера с несущим кузовом, сообщает издание "Автовзгляд" со ссылкой на пресс-службу компании. Как уточняют СМИ, причиной отмены разработки проекта стал недостаток денег.

Еще шесть лет назад компания раскрыла планы по созданию полноприводной модели, а на ее разработу по планам должно было уйти не более трех лет. Но позже стало понятно, что в сроки уложиться невозможно, а дополнительных инвестиций не будет.