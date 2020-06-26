Введение новых правил автотюнинга перенесли на год 

Новый порядок регистрации изменений в конструкции автомобиля, который должен был вступить в силу 1 июля нынешнего года, отложен до 1 июля 2021 года.

О переносе сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Однако причины такого решения не указаны.

ГОСТ 33670 "Автомобильные транспортные средства единичные методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" подразумевает запрет на выдачу заключения об изменениях конструкции ТС по фотографиям.

Согласно документу, для регистрации изменений — к примеру, при установке нового фаркопа или проведении внедорожного тюнинга — придется ехать в аккредитованную лабораторию.

Новый ГОСТ должен был вступить в силу еще в июле 2019 года, однако был отложен из-за отсутствия в стране нужного количества лабораторий.

Год назад сообщалось, что таких компаний в России всего 17 — их дефицит вызвал бы затруднения у жителей отдаленных регионов, желающих законно внести изменения в конструкцию своих автомобилей.