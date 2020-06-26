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Введение новых правил автотюнинга перенесли на год 

Авторамблер и ещё 2 3 часа назад
Введение новых правил автотюнинга перенесли на год
Фото: Depositphotos
Новый порядок регистрации изменений в конструкции автомобиля, который должен был вступить в силу 1 июля нынешнего года, отложен до 1 июля 2021 года.
О переносе сообщается на официальном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Однако причины такого решения не указаны.
ГОСТ 33670 "Автомобильные транспортные средства единичные методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" подразумевает запрет на выдачу заключения об изменениях конструкции ТС по фотографиям.
Согласно документу, для регистрации изменений — к примеру, при установке нового фаркопа или проведении внедорожного тюнинга — придется ехать в аккредитованную лабораторию.
Новый ГОСТ должен был вступить в силу еще в июле 2019 года, однако был отложен из-за отсутствия в стране нужного количества лабораторий.
Год назад сообщалось, что таких компаний в России всего 17 — их дефицит вызвал бы затруднения у жителей отдаленных регионов, желающих законно внести изменения в конструкцию своих автомобилей.
Ранее стало известно о переносе еще одного нововведения для автомобилистов: с 1 июля должны были вступить в силу новые правила медкомиссии, в которую собирались включить тесты на алкоголь и наркотики. Решением Минздрава изменения отложены до 1 января 2021 года.
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Автоновости , Минздрав РФ , Евразийская экономическая комиссия
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