Стало известно, когда появится новая Chevrolet Niva 

АвтоВАЗ представит новое поколение внедорожника Chevrolet Niva в первом квартале 2023 года. Одновременно на рынок выйдет и долгожданная новая Lada 4x4.

В рамках работы над новой "Шнивой" АвтоВАЗ заключил контракт на 57,7 млн евро с хорватской компанией AD Plastik Group. Копия сообщения компании, адресованного инвесторам, появилась в распоряжении "Газеты.ru".

AD Plastik Group будет в течение 10 лет поставлять тольяттинскому автогиганту пластиковые детали для кузова новой Niva: передние и задние "юбки", внутренние абсорберы бамперов, колесные арки и расширители, амортизаторы, протекторы задних крыльев и боковые накладки. В сообщении также говорится, что полностью переработанная модель станет "самым долговечным автомобилем на российском авторынке".

АвтоВАЗ пока отказался от комментариев по поводу соглашения с хорватской фирмой, заявив, что о смене поколения говорить рано. Пока концерн подтверждает только смену шильдика Chevrolet на Lada. Ожидается, что вместе с новым логотипом Niva получит "вазовский" рестайлинг.

Несмотря на то, что Niva, а тем более Lada 4x4 давно напрашиваются на смену поколений, некоторые эксперты считают, что модернизация убьет спрос на оба внедорожника.

Высокий интерес к автомобилям объясняется их конструкцией — оба имеют пониженный ряд в трансмиссии, неразрезной задний мост и привод на все колеса — и ценой порядка 700-800 тыс. руб., объясняет автоэксперт Сергей Ифанов. Рестайлинг подразумевает появление новых деталей и неизбежное повышение стоимости.

"Тогда они будут проигрывать на фоне конкурентов. К сожалению, АвтоВАЗ упустил время, когда можно было вывести новую модель безболезненно", — сказал Ифанов.