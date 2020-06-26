Учёные создали новый радар для беспилотных машин. Благодаря нему автомобили научились «видеть» скрытых за углом людей.

В принципе, новую систему легко встроить в любые транспортные средства. В её основе лежит доплеровский радар, который работает на принципе Доплера. Он гласит о том, что частота возвращённого от цели сигнала зависит от движения его источника и/или цели.

В случае с автомобилем, сигнал радара попадает на объект под определённым углом, а затем отражается от него, как шар от борта бильярдного стола, и направляется к другим объектам. Часть излучения возвращается обратно к автомобилю.

Такая машина может «видеть» скрытые объекты, что позволит оценить ситуацию на опасном перекрёстке: не выедет ли на дорогу, например, велосипедист. Ещё одно преимущество системы в её дешевизне.