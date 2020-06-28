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В России запустили новую базу данных ОСАГО 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В России запустили новую базу данных ОСАГО
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил с 28 июня 2020 года новую электронную информационную систему ОСАГО. Автоматизированная база будет хранить и обрабатывать данные о полисах.
Представители РСА сообщили, что новая база была создана за полгода. С базой смогут работать автовладельцы, Центробанк и профильные федеральные органы, сообщает РБК.
Президент союза Игорь Юргенс сообщил, что электронная база ускорит оказание услуг автовладельцам и сделает сервис страховых компаний качественнее. Кроме того, единая база упростит работу ЦБ по контролю страховых компаний.
Разработку информационной системы выполнила компания «Инфосистемы Джет» на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом. Особенность базы в том, что она может перераспределять вычислительные ресурсы между различными средами — это будет востребовано в весенние месяцы, когда традиционно повышается спрос на полисы ОСАГО, — привели сообщение РСА в РБК.
Ранее NEWS.ru писал, что зампред Банка России Владимир Чистюхин назвал факторы, которые страховщики не смогут использовать при определении индивидуального для автовладельца тарифа ОСАГО. Это факторы, которые имеют дискриминационный характер: национальная, расовая принадлежность, языковая принадлежность, принадлежность к каким-либо общественным объединениям либо партиям, занятие определённого должностного положения, вероисповедание, отношение к религии.
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Автоновости , Владимир Чистюхин , Игорь Юргенс , Центральный банк России
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