В России запустили новую базу данных ОСАГО 

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил с 28 июня 2020 года новую электронную информационную систему ОСАГО. Автоматизированная база будет хранить и обрабатывать данные о полисах.

Представители РСА сообщили, что новая база была создана за полгода. С базой смогут работать автовладельцы, Центробанк и профильные федеральные органы, сообщает РБК.

Президент союза Игорь Юргенс сообщил, что электронная база ускорит оказание услуг автовладельцам и сделает сервис страховых компаний качественнее. Кроме того, единая база упростит работу ЦБ по контролю страховых компаний.

Разработку информационной системы выполнила компания «Инфосистемы Джет» на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом. Особенность базы в том, что она может перераспределять вычислительные ресурсы между различными средами — это будет востребовано в весенние месяцы, когда традиционно повышается спрос на полисы ОСАГО, — привели сообщение РСА в РБК.