Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Honda может прекратить выпуск Civic из-за низкого спроса 

Мир24 1 час назад
Honda может прекратить выпуск Civic из-за низкого спроса
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Honda Motor Co. решила прекратить выпуск и продажи седана Honda Civic в Японии после недолгого возрождения модели. Впервые компания прекратила продажи седана в Японии в 2010 году. В 2017-м модель Civic с редизайном снова появилась в линейке Honda. Но это не привело к прорывным результатам.
«Модели серии Fit и N-Box — самые популярные авто-хиты Honda в стране. В прошлом финансовом году компания продала всего 1619 седанов Civic по всей стране против 250 000 мини-авто N-Box. Малолитражки Fit и микролитражки N-серии — хиты Honda в Японии», — пишет Automotive News.
Седан Civic постепенно становился больше на протяжении нескольких поколений, поскольку инженеры адаптировали его к вкусам автолюбителей на ключевых рынках США и Китая. В прошлом году Honda продала в США 325 650 автомобилей. Но в Японии большие седаны оказались маловостребованными. Там по-прежнему сильно убеждение «чем меньше, тем красивее».
При этом Honda сохранит импорт хэтчбека и спортивного Type R из Великобритании.
В конце мая Акио Тойода заявил, что обязуется сохранить заводы компании в Японии. Глава Toyota Motor Corp. гарантирует производство трех млн автомобилей в год на заводах в Японии, несмотря на сложность экономической ситуации. Это важно, так как 10% трудоспособного населения страны работают в автопроме.
Компания McLaren ради постпандемического выживания рассматривает вопрос о продаже части бизнеса в «Формуле -1». Автогигант готов избавиться от 20% до 30% акций McLaren Racing.
Видео дня. В Делимобиле прокомментировали проезд клиента по встречной полосе МКАД
Мир24: последние новости
В России с 1 июля изменится порядок медосвидетельствования водителей В России с 1 июля изменится порядок медосвидетельствования водителей В Германии создали петицию с призывом вернуть Lada в ЕС В Германии создали петицию с призывом вернуть Lada в ЕС СМИ узнали о возможном уходе Lifan с российского авторынка СМИ узнали о возможном уходе Lifan с российского авторынка
Комментарии
Автоновости , Honda Civic , Toyota , Honda , McLaren , Toyota Motors
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
Три переключателя в автомобиле, о которых многие не знают
ТОП-5 лучших внедорожников с повышенной проходимостью
ТОП-5 лучших внедорожников с повышенной проходимостью
Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года?
Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года?
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение