Honda может прекратить выпуск Civic из-за низкого спроса 

Honda Motor Co. решила прекратить выпуск и продажи седана Honda Civic в Японии после недолгого возрождения модели. Впервые компания прекратила продажи седана в Японии в 2010 году. В 2017-м модель Civic с редизайном снова появилась в линейке Honda. Но это не привело к прорывным результатам.

«Модели серии Fit и N-Box — самые популярные авто-хиты Honda в стране. В прошлом финансовом году компания продала всего 1619 седанов Civic по всей стране против 250 000 мини-авто N-Box. Малолитражки Fit и микролитражки N-серии — хиты Honda в Японии», — пишет Automotive News.

Седан Civic постепенно становился больше на протяжении нескольких поколений, поскольку инженеры адаптировали его к вкусам автолюбителей на ключевых рынках США и Китая. В прошлом году Honda продала в США 325 650 автомобилей. Но в Японии большие седаны оказались маловостребованными. Там по-прежнему сильно убеждение «чем меньше, тем красивее».

При этом Honda сохранит импорт хэтчбека и спортивного Type R из Великобритании.

В конце мая Акио Тойода заявил, что обязуется сохранить заводы компании в Японии. Глава Toyota Motor Corp. гарантирует производство трех млн автомобилей в год на заводах в Японии, несмотря на сложность экономической ситуации. Это важно, так как 10% трудоспособного населения страны работают в автопроме.