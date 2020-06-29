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Правительство выделило 22,5 млрд рублей на льготные автокредиты 

Авторамблер и ещё 18 3 часа назад
На льготные автокредиты выделили 22,5 млрд рублей
Фото: Авторамблер
Право на льготный кредит получат семьи с детьми и медицинские работники.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении банкам 22,5 млрд руб. на программы льготного автокредитования. Документ опубликован на сайте правительства.
Речь идет о программах, в рамках которой россияне могут получить 10-процентную скидку на покупку нового автомобиля. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Скидку могут получить семьи с одним ребенком, медработники, а также сдавшие автомобиль в трейд-ин.
По предложению Минторга программа была расширена: по ней по-прежнему можно приобрести исключительно машины российской сборки, однако их максимальная стоимость увеличена с 1 млн до 1,5 млн руб.
В сообщении правительства, сопровождающем постановление, говорится, что субсидия поможет как гражданам, так и бизнесу: она поможет приобрести автомобиль всем, кто в нем нуждается, а также поддержит автопром, пострадавший от коронавируса.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Михаил Мишустин
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