На льготные автокредиты выделили 22,5 млрд рублей

Право на льготный кредит получат семьи с детьми и медицинские работники.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении банкам 22,5 млрд руб. на программы льготного автокредитования. Документ опубликован на сайте правительства.

Речь идет о программах, в рамках которой россияне могут получить 10-процентную скидку на покупку нового автомобиля. Для жителей Дальнего Востока скидка составляет 25%. Скидку могут получить семьи с одним ребенком, медработники, а также сдавшие автомобиль в трейд-ин.

По предложению Минторга программа была расширена: по ней по-прежнему можно приобрести исключительно машины российской сборки, однако их максимальная стоимость увеличена с 1 млн до 1,5 млн руб.

В сообщении правительства, сопровождающем постановление, говорится, что субсидия поможет как гражданам, так и бизнесу: она поможет приобрести автомобиль всем, кто в нем нуждается, а также поддержит автопром, пострадавший от коронавируса.