Названы «тайные» функции в современных авто

Аналитики издания Car.ru рассказали о трех переключателях, которые способны значительно упростить жизнь несведущим автомобилистам.

В первую очередь речь идет о Shift Lock Release. Эта функция позволяет переводить автоматическую коробку передач в нейтральное положение при выключенном зажигании. Переключатель необходим, например, когда повернуть ключ в замке не представляется возможным, а автомобиль необходимо отбуксировать или погрузить на эвакуатор. Заветный рычажок находится на панели АКПП под пластиковой заглушкой или под кожаным чехлом рычага «коробки».

Также в современном авто можно дистанционно закрывать стекла. Эта функция полезна для забывчивых или торопливых автомобилистов. Для этого необходимо удерживать кнопку закрытия дверей. Соответственно, чтобы открыть окна на расстоянии, достаточно зажать кнопку «открыть» двери.

Наконец, подушки безопасности, предназначенные для сохранения жизни и здоровья пассажира, можно отключить. Эта функция актуальна в процессе перевозки маленьких детей в кресле, установленном против движения автомобиля, а также беременных женщин. Как правило переключатель находится в перчаточном ящике или на торце панели с правой стороны, которая доступна только при открытой двери.