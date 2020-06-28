Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоэксперты назвали три «тайные» функции в современных авто 

Павел Тиунов 1 час назад
Названы «тайные» функции в современных авто
Фото: РИА Новости
Аналитики издания Car.ru рассказали о трех переключателях, которые способны значительно упростить жизнь несведущим автомобилистам.
В первую очередь речь идет о Shift Lock Release. Эта функция позволяет переводить автоматическую коробку передач в нейтральное положение при выключенном зажигании. Переключатель необходим, например, когда повернуть ключ в замке не представляется возможным, а автомобиль необходимо отбуксировать или погрузить на эвакуатор. Заветный рычажок находится на панели АКПП под пластиковой заглушкой или под кожаным чехлом рычага «коробки».
Также в современном авто можно дистанционно закрывать стекла. Эта функция полезна для забывчивых или торопливых автомобилистов. Для этого необходимо удерживать кнопку закрытия дверей. Соответственно, чтобы открыть окна на расстоянии, достаточно зажать кнопку «открыть» двери.
Наконец, подушки безопасности, предназначенные для сохранения жизни и здоровья пассажира, можно отключить. Эта функция актуальна в процессе перевозки маленьких детей в кресле, установленном против движения автомобиля, а также беременных женщин. Как правило переключатель находится в перчаточном ящике или на торце панели с правой стороны, которая доступна только при открытой двери.
Видео дня. Как проходят рейды спец.батальона ДПС Подмосковья
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
3 проблемы с авто, которые решит хозяйственное мыло
Известный блогер разбился насмерть
Известный блогер разбился насмерть
Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года?
Нужно ли прогревать мотор в жаркое время года?
Видео
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В России взлетели цены на автомобили
02:09
В России взлетели цены на автомобили
Автоновости
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
01:17
Опубликовано видео спасения водителя из упавшего в реку авто
ДТП
Борис Джонсон попал в аварию
00:27
Борис Джонсон попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение