В России изменились правила льготного автокредитования 

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Скидка составит от 10 до 25%. В пояснительной записке указано, что выпадающие доходы банкам будут возмещены за счет государственных средств. Субсидия будет направлена тем, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям как минимум с одним ребенком, медицинским работникам, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Для жителей Дальнего Востока установлена скидка в размере 25% от цены новой машины. Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 млн до 1,5 млн рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства.
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Фото: РИА Новости
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