Названа стоимость проезда по ЦКАДу 

Максимальный тариф за проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАДу) составит 2,5 рубля за километр, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко

В понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе, относящийся к пятому пусковому комплексу.

Новый участок, который начинается от эстакады возле станции «Звенигород» и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Эстакада разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород», исключит пробки, которые возникают из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне, передает РИА «Новости».

«Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе. Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», — сказал Хуснуллин.