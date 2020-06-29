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Названа стоимость проезда по ЦКАДу 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 35 3 часа назад
Названа стоимость проезда по ЦКАДу
Фото: РИА Новости
Максимальный тариф за проезд по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАДу) составит 2,5 рубля за километр, заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
В понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин и министр транспорта Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе, относящийся к пятому пусковому комплексу.
Новый участок, который начинается от эстакады возле станции «Звенигород» и идет до Можайского шоссе, позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107. Эстакада разгрузит уличную сеть Звенигорода, в том числе выезд со станции «Звенигород», исключит пробки, которые возникают из-за движения встречных потоков транспорта в одном уровне, передает РИА «Новости».
«Несмотря ни на какие экономические сложности, сегодня мы открываем пятый участок дороги, который свяжет Можайское и Звенигородское шоссе. Хотелось бы сказать спасибо строителям, которые могли отсидеться дома, но сделали прекрасную трассу», — сказал Хуснуллин.
Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Протяженность дороги должна в итоге составить 336,5 километра, она проходит приблизительно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107. В прошлом году Счетная палата сообщала, что строительство ЦКАД не будет закончено в срок. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что причинами отставания при строительстве ЦКАД стали качество проекта, земельные вопросы и искусственные сооружения.
Кроме того, министерство финансов России не поддержало просьбу Минтранса и госкорпорации «Автодор» о выделении дополнительных 44 млрд рублей для ликвидацию «узких мест» Центральной кольцевой автодороги.
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Комментарии 2
Автоновости , Другое , Вячеслав Петушенко , Марат Хуснуллин , Евгений Дитрих , Автодор , Счетная палата , Минтранс РФ , Минфин , РИА Новости
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