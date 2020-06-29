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Автоэксперт назвал признаки готовящегося угона автомобиля 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Фото: News.ru
Существует несколько признаков, по которым можно понять, что машиной заинтересовались автоугонщики. Первый из них — подозрительные телефонные звонки, рассказал эксперт журнала «За рулём» Кирилл Милешкин.
Злоумышленники могут найти контакты через различные базы и прозвонить владельцев машин, чтобы выяснить, как защищён автомобиль. Если хозяин машины выставил её на продажу, задача преступников даже упрощается. Злоумышленники могут использовать и «фейковые» просьбы о помощи.
Ни в коем случае не призываем игнорировать просьбы о помощи! Только не теряйте голову, бросаясь помогать незнакомцу. Оставленная без присмотра машина — лёгкая добыча, ради которой, возможно, и затеян спектакль. Сначала заглушите двигатель, закройте окна, поставьте на сигнализацию и только после этого помогайте незнакомцу, — предупредил эксперт.
Ещё один «симптом» готовящегося угона — нестандартное срабатывание сигнализации, особенно повторяющееся. Конечно, чаще ложные срабатывания вызваны «глюками» техники, но всё же стоит насторожиться, советует Милешкин.
Другой повод обратить внимание — незапертая машина. Если владелец точно помнит, что закрыл её, возможно, преступников спугнули с места преступления, но они могут вернуться. О том же говорят метки на машине? Чтобы понять, часто ли владелец подходит к своему автомобилю, угонщики могут подсунуть брошюры под дворники, положить на капот ветку и так далее.
И, наконец, достаточно очевидный признак — следы вмешательства.
Отогнутый подкрылок подсказывает о поисках подступов в подкапотное пространство с дополнительными замками. За пластиком колёсной арки часто имеется доступ к его тросикам. О том же свидетельствуют повреждённые личинки замков. А прорези в неожиданных местах — отнюдь не выходка хулиганов, а попытка добраться до электронных блоков, — рассказал эксперт.
По статистике МВД, при угоне преступники чаще всего взламывают двери и замки зажигания с помощью механических «проворотов». А еще могут разбить стекло, чтобы попасть в салон. Двигатель заводят дубликатом ключа. Часто используют и специальные радиоэлектронные средства, которые позволяют открыть двери, завести мотор и заблокировать противоугонную систему.
Как писал NEWS.ru ранее, у обладателя титулов чемпиона мира, Европы и России по дзюдо и самбо, 35-летнего Алексея Леденёва бывший домработник забрал два автомобиля и исчез. 53-летний Игорь Викторович работал в доме дзюдоиста на Рублёвке три года, был водителем для Алексея и его семьи, выполнял различные поручения.
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Автоновости , Бортжурнал , МВД , За рулем
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