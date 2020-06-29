За что в России могут конфисковать авто?

Аналитики рассказали, за что в России могут конфисковать транспортное средство.

Поправки, которые позволяют конфисковать автомобиль у водителей России, уже подготовлены общественными организациями России. Если их одобрит Минюст , то они окажутся в новой редакции КоАП.

Так представители общественных движений заявили, что те автолюбители, которые эксплуатируют автомобили без действующего полиса ОСАГО, должны лишаться не водительских прав, а транспортного средства.

Специалисты из ОНФ считают, что сотрудников ГИБДД нужно наделить полномочиями забирать автомобили сразу после проверки документов. После авто будет храниться на штрафстоянке, пока водитель не оформит ОСАГО.

Ужесточить общественники предлагают и наказания для тех, кто превышает допустимый скоростной режим в населенных пунктах на 40-60 км/ч. В этом случае авто не изымается, но штраф увеличивается до 2,5 тысячи рублей, при повторном нарушении штраф вырастает до 5 тысяч рублей.