BMW поддержала ЛГБТ-сообщества

Немецкая компания — производитель автомобилей « БМВ » (BMW) сменила фотографию своего профиля в фейсбуке на свой логотип на фоне радужного флага.

Радужный флаг, как сообщал «Рамблер», — флаг сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Июнь — месяц прайда, то есть ЛГБТ-сообщества. Вчера «БМВ» сменила фото своего профиля в фейсбуке на свой логотип на фоне радужного флага.

«Мы верим в открытую культуру, в которой никто не должен подвергаться преследованиям по признаку этнического происхождения, цвета кожи, национальности, пола, религии, инвалидности или возраста», — сказано в комментарии компании.

Лайк под новой фотографией профиля «БМВ» поставили почти 100 тысяч пользователей социальной сети, дизлайк — более 72 тысяч человек. Фото профиля представительства «БМВ» в России не изменилось.