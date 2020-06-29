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«БМВ» поддержала геев 

Артём Кульша и ещё 2 2 часа назад
BMW поддержала ЛГБТ-сообщества
Фото: Telegram-канал «Московские нововсти»
Немецкая компания — производитель автомобилей «БМВ» (BMW) сменила фотографию своего профиля в фейсбуке на свой логотип на фоне радужного флага.
Радужный флаг, как сообщал «Рамблер», — флаг сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ). Июнь — месяц прайда, то есть ЛГБТ-сообщества. Вчера «БМВ» сменила фото своего профиля в фейсбуке на свой логотип на фоне радужного флага.
«Мы верим в открытую культуру, в которой никто не должен подвергаться преследованиям по признаку этнического происхождения, цвета кожи, национальности, пола, религии, инвалидности или возраста», — сказано в комментарии компании.
Лайк под новой фотографией профиля «БМВ» поставили почти 100 тысяч пользователей социальной сети, дизлайк — более 72 тысяч человек. Фото профиля представительства «БМВ» в России не изменилось.
На прошлой неделе посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ на своем здании. Министерство иностранных дел (МИД) России высмеяло это в фейсбуке при помощи песни французского композитора Поля Мориа El Bimbo («Шалунья»), известной в том числе тем, что звучит в американском фильме «Полицейская академия» в сценах, разворачивающихся в гей-баре «Голубая устрица».
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Комментарии 52
Автоновости , BMW , Поль Мориа , МИД
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