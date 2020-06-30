В системе оплаты парковки произошел сбой

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В Москве в связи с проведением профилактических работ будет ограничена возможность оплатить парковку. Об этом сообщили в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».

«На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются», — пояснили в пресс-службе.

В организации принесли извинения за неудобства и пообещали дополнительно сообщить о завершении профилактики.

«Рамблер» писал, что ранее в Москве была расширена зона платной парковки. С 17 февраля она появилась еще на 80 улицах — тех, которые предложили местные жители.