Бывший автомобиль Бекхэма продают за € 486 тыс.

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Транспортное средство с оригинальным номером DB1001 продаётся за € 486 тыс. Машина находится в отличном состоянии. Бекхэм продал автомобиль ещё в 2018 году.

Фотографии можно посмотреть в «твиттере» AutoTrader.

Would you part with £445,000 to be the next owner of David Beckham's Aston Martin V8 Volante? 😍👇https://t.co/sXfYQghyLD pic.twitter.com/ZQYZkOyWMn— AutoTrader (@AutoTrader_UK) June 29, 2020