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Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма продаётся почти за € 500 тыс. 

Чемпионат.com и ещё 2 3 часа назад
Бывший автомобиль Бекхэма продают за € 486 тыс.
Фото: Twitter
В Великобритании выставили на продажу автомобиль Aston Martin Volante V8, который раньше принадлежал бывшему капитану «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму.
Транспортное средство с оригинальным номером DB1001 продаётся за € 486 тыс. Машина находится в отличном состоянии. Бекхэм продал автомобиль ещё в 2018 году.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» AutoTrader.
45-летний Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.
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Автоновости , Бортжурнал , Aston Martin , Дэвид Бекхэм , Реал , Манчестер Юнайтед
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