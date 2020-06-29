Бывший автомобиль Бекхэма продают за € 486 тыс.

В Великобритании выставили на продажу автомобиль Aston Martin Volante V8, который раньше принадлежал бывшему капитану «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвиду Бекхэму.
Транспортное средство с оригинальным номером DB1001 продаётся за € 486 тыс. Машина находится в отличном состоянии. Бекхэм продал автомобиль ещё в 2018 году.
Фотографии можно посмотреть в «твиттере» AutoTrader.
Would you part with £445,000 to be the next owner of David Beckham's Aston Martin V8 Volante? 😍👇https://t.co/sXfYQghyLD pic.twitter.com/ZQYZkOyWMn— AutoTrader (@AutoTrader_UK) June 29, 2020
45-летний Бекхэм выступал за клубы «Манчестер Юнайтед», «Престон Норт Энд», «Реал Мадрид», «Милан», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Пари Сен-Жермен», а также защищал цвета сборной Англии, в которой он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей среди полевых игроков. Особенно известен высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира.