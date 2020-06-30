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Россия столкнулась с дефицитом автомобилей 

Lenta.ru 4 часа назад
Россия столкнулась с дефицитом автомобилей
Фото: РИА Новости
Российские дилеры в июне столкнулись с дефицитом автомобилей из-за простоя мощностей многих производителей на фоне ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, пишут «Ведомости». При этом продажи выросли до предкарантинного уровня.
По данным издания, большинство автосалонов смогли за четыре недели июня выйти на прошлогодние показатели продаж. Причинами такого явления стали отложенный спрос потребителей, имевших ограниченные возможности для покупки автомобилей в течение двух месяцев, а также введение новых государственных программ поддержки.
Так, условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были изменены с 1 июня. Ценовой диапазон по первой программе, дающий право на 10-процентную скидку, был увеличен с одного до 1,5 миллиона рублей. А получить льготу по второй программе теперь можно, имея в семье одного ребенка. Ранее льготу давали только семьям с двумя детьми.
При этом еще больше нарастить продажи дилерам помешает образовавшийся на рынке дефицит, отмечают собеседники издания. Большинство мировых автоконцернов во время карантина сокращали производство. Некоторые российские заводы вынуждены были дополнительно приостанавливать работу из-за нехватки комплектующих, поставляемых из-за рубежа.
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Автоновости , Ведомости
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