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Один мотор и задний привод: Porsche Taycan обзавёлся базовой версией 

Motor.ru и ещё 3 2 часа назад
Porsche Taycan обзавёлся базовой версией
Фото: © Porsche
Компания Porsche официально представила в Китае базовый Taycan: такой электрокар оснащается одним мотором, который установлен на задней оси. На начальном этапе эту модификацию модели будут предлагать только на китайском рынке, однако позже география продаж расширится.
«Базовому» Porsche Taycan достался 408-сильный электромотор, который питает батарея ёмкостью 79,2 киловатт-часа. Она обеспечивает электрокару запас хода на уровне 414 километров по циклу NEDC. В качестве альтернативы китайцам предложен более мощный вариант с двигателем, развивающим 476 сил и аккумулятором на 93,4 киловатт-часа, как у модификации Taycan Turbo: в этом случае на одной зарядке автомобиль проезжает 489 километров. Базовому Taycan положены двухступенчатый редуктор и пневмоподвеска.
Что касается динамических характеристик, то их рассекретили только для 476-сильного Taycan: с места до 100 километров в час базовый электрокар разгоняется за 5,4 секунды против 4,0 у полноприводного Taycan 4S. Максимальная скорость одномоторной модификации ограничена электроникой на отметке 230 километров в час.
Преимущество одномоторного Taycan перед прочими версиями — более вместительный передний отсек, за счет которого суммарный объём багажников достигает 491 литра.
На китайском рынке цены на новинку начинаются от 888 тысяч юаней (8,8 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России Taycan Turbo стоит 10 643 000 рублей, а топовый Turbo S со 761-сильной установкой за 12 943 000 рублей. Вариант Taycan 4S оценивается в 7 793 000 рублей. Ранее сообщалось, что электрокар с упрощённой силовой установкой может появиться и на российском рынке.
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Автоновости , Porsche
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