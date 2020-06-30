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Ведущие автоконцерны вслед за «БМВ» поддержали геев 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Ведущие автоконцерны вслед за «БМВ» поддержали геев
Фото: ТАСС
Автопроизводители Mercedes Benz, Jeep и Toyota приняли участие во флешмобе, организованном в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Рамблер» писал, что ранее немецкий концерн BMW поменял логотип в официальном аккаунте в Facebook, сделав фон — радужным. Таким образом концерн выразил поддержку сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).
Участие во флешмобе в поддержку ЛГБТ принял и производитель автомобилей Mercedes Benz, призвав в Facebook «аплодировать разнообразию, равенству, любви и свободе». Сообщение было проиллюстрировано картинкой с разноцветными машинами марки.
Toyota опубликовала фотографию, на которой ее автомобильный ряд представлен в виде радужного флага. А Jeep на своей странице выложил изображение целующейся однополой пары на фоне своего внедорожника.
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Автоновости , Jeep , BMW , Toyota
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