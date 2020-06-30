Ведущие автоконцерны вслед за «БМВ» поддержали геев 

Автопроизводители Mercedes Benz, Jeep Toyota приняли участие во флешмобе, организованном в соцсетях в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Рамблер» писал, что ранее немецкий концерн BMW поменял логотип в официальном аккаунте в Facebook, сделав фон — радужным. Таким образом концерн выразил поддержку сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).

Участие во флешмобе в поддержку ЛГБТ принял и производитель автомобилей Mercedes Benz, призвав в Facebook «аплодировать разнообразию, равенству, любви и свободе». Сообщение было проиллюстрировано картинкой с разноцветными машинами марки.

Toyota опубликовала фотографию, на которой ее автомобильный ряд представлен в виде радужного флага. А Jeep на своей странице выложил изображение целующейся однополой пары на фоне своего внедорожника.