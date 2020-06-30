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В России отзовут десятки тысяч дефектных Hyundai 

Lenta.ru и ещё 12 4 часа назад
47 тысяч дефектных Hyundai отзовут в России
Фото: Reuters
Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает в России более 47 тысяч дефектных машин. Об этом сообщает Росстандарт.
Отзыв коснется автомобилей модели Elantra, проданных с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC, пояснили в агентстве.
Ранее сообщалось, что аналитическое агентство J. D. Power включило автомобили Hyundai в число наиболее качественных машин. Самым некачественным автомобилем в мире с большим числом дефектов была признана Tesla.
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Автоновости , Hyundai , Tesla
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