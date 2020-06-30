47 тысяч дефектных Hyundai отзовут в России

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Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает в России более 47 тысяч дефектных машин. Об этом сообщает Росстандарт.

Отзыв коснется автомобилей модели Elantra, проданных с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года. Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC, пояснили в агентстве.