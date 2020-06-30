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Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку 

Вероника Полынина и ещё 1 2 часа назад
Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку
Фото: ТАСС
Инвалиды III группы с 1 июля лишатся права на бесплатную парковку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства России от февраля 2020 года.
Право на бесплатную парковку потеряют около 3,4 млн россиян с инвалидностью III группы — это более четверти граждан с ограничениями.
Согласно постановлению, инвалиды III группы могут пользоваться специальными парковочными местами, если у них есть «ограничение способности к самостоятельному передвижению», а также если они получили право пользования, обратившись до 1 июля в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и получив знак «Инвалид».
По данным Росстата и Минтруда, в России 4,48 млн человек являются инвалидами III группы, из них 1,1 млн имеют ограниченные способности к передвижению. Таким образом, остальные 3,4 миллиона больше не смогут пользоваться бесплатной парковкой для инвалидов.
Постановление вступило в силу в феврале, однако в течение полугода действовал переходный период, в течение которого водители могли зарегистрировать свой автомобиль в МСЭ и получить знак «Инвалид». По данным Минтруда, услугой воспользовался 1 млн человек.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) подготовили поправки к административному кодексу, которые позволят конфисковать машины у россиян за отсутствие полиса ОСАГО.
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Автоновости , Правительство РФ
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