Миллионы россиян лишат права на бесплатную парковку 

Инвалиды III группы с 1 июля лишатся права на бесплатную парковку, пишет «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства России от февраля 2020 года.

Право на бесплатную парковку потеряют около 3,4 млн россиян с инвалидностью III группы — это более четверти граждан с ограничениями.

Согласно постановлению, инвалиды III группы могут пользоваться специальными парковочными местами, если у них есть «ограничение способности к самостоятельному передвижению», а также если они получили право пользования, обратившись до 1 июля в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и получив знак «Инвалид».

По данным Росстата и Минтруда, в России 4,48 млн человек являются инвалидами III группы, из них 1,1 млн имеют ограниченные способности к передвижению. Таким образом, остальные 3,4 миллиона больше не смогут пользоваться бесплатной парковкой для инвалидов.

Постановление вступило в силу в феврале, однако в течение полугода действовал переходный период, в течение которого водители могли зарегистрировать свой автомобиль в МСЭ и получить знак «Инвалид». По данным Минтруда, услугой воспользовался 1 млн человек.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) подготовили поправки к административному кодексу, которые позволят конфисковать машины у россиян за отсутствие полиса ОСАГО.