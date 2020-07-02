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Часть инвалидов лишится бесплатной парковки 

Авторамблер и ещё 3 6 часов назад
Миллионы инвалидов лишат бесплатной парковки
Фото: Depositphotos
Порядка 3,4 млн инвалидов III группы лишатся права бесплатно парковаться. Так, согласно новым правилам, парковка "Только для инвалидов" с 1 июля предназначена только для людей, неспособных самостоятельно передвигаться.
Соответствующая поправка прописана в правительственном постановлении №115, определяющем порядок пользования парковками. Документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает в четверг "Коммерсантъ".
В документе уточняется, что граждане с III группой инвалидности, получившие разрешение на парковку до 1 июля и знак "Инвалид", сохранят его. Они также смогут парковаться на местах для инвалидов, если у них есть "ограничение способности к самостоятельному передвижению".
Отмечается, что на парковках общего пользования 10% мест должно быть отведено под автомобили инвалидов. На сегодняшний день в России насчитывается более 11,9 млн людей с органиченными возможностями, 4,48 млн из них — III группы. По данным Минтруда, только 1,1 млн инвалидов этой группы не способны самостоятельно передвигаться.
Соответственно, с вступлением в силу новых правил бесплатной парковки лишатся 3,4 млн инвалидов. В Минтруде пояснили, что предусмотрен полугодовой переходный период: граждане смогут подать данные о машине в Федеральный реестр инвалидов и пользоваться знаком "Инвалид". С 1 июля МСЭ перестанет выдавать знак, однако его использование останется обязательным. Приобрести знак можно будет в магазинах или заправках.
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Автоновости , Михаил Мишустин , Минтруд
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