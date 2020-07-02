Миллионы инвалидов лишат бесплатной парковки

Порядка 3,4 млн инвалидов III группы лишатся права бесплатно парковаться. Так, согласно новым правилам, парковка "Только для инвалидов" с 1 июля предназначена только для людей, неспособных самостоятельно передвигаться.

Соответствующая поправка прописана в правительственном постановлении №115, определяющем порядок пользования парковками. Документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин , сообщает в четверг "Коммерсантъ".

В документе уточняется, что граждане с III группой инвалидности, получившие разрешение на парковку до 1 июля и знак "Инвалид", сохранят его. Они также смогут парковаться на местах для инвалидов, если у них есть "ограничение способности к самостоятельному передвижению".

Отмечается, что на парковках общего пользования 10% мест должно быть отведено под автомобили инвалидов. На сегодняшний день в России насчитывается более 11,9 млн людей с органиченными возможностями, 4,48 млн из них — III группы. По данным Минтруда, только 1,1 млн инвалидов этой группы не способны самостоятельно передвигаться.