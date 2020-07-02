ГИБДД сможет штрафовать водителей авто с иностранными номерами

Обновленная система ОСАГО позволит ГИБДД штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами. Сотрудники дорожного ведомства отметили, что обновленные правила позволят применять штрафные санкции в отношении тех, кто купил транспортные средства с иностранными номерами, а страховку оформил в России.

МВД уже подготовило соответствующие поправки, по которым сможет получать доступ к расширенному списку сведений от автоматизированных сервисов ОСАГО. Таким образом работники дорожной службы смогут наказывать вдалельцев авто, если они купили их с иностранными номерами, но оформили полис в России.

Прежде в ведомстве отмечали, что теперь водители получат возможность снизить для себя стоимость страхового полиса при оформлении. Если у владельца транспортного средства не было нарушений или аварий, он сможет рассчитывать на значительную скидку, в то время как неосторожное вождение обернется значительным повышением стоимости полиса.

Эксперты отметили, что таким образом процесс покупки страховки хотят сделать максимально справедливым в отношении водителей.