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В РФ введут новый штраф для водителей 

Car.ru и ещё 2 5 часов назад
ГИБДД сможет штрафовать водителей авто с иностранными номерами
Фото: Car.ru
Обновленная система ОСАГО позволит ГИБДД штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами. Сотрудники дорожного ведомства отметили, что обновленные правила позволят применять штрафные санкции в отношении тех, кто купил транспортные средства с иностранными номерами, а страховку оформил в России.
МВД уже подготовило соответствующие поправки, по которым сможет получать доступ к расширенному списку сведений от автоматизированных сервисов ОСАГО. Таким образом работники дорожной службы смогут наказывать вдалельцев авто, если они купили их с иностранными номерами, но оформили полис в России.
Прежде в ведомстве отмечали, что теперь водители получат возможность снизить для себя стоимость страхового полиса при оформлении. Если у владельца транспортного средства не было нарушений или аварий, он сможет рассчитывать на значительную скидку, в то время как неосторожное вождение обернется значительным повышением стоимости полиса.
Эксперты отметили, что таким образом процесс покупки страховки хотят сделать максимально справедливым в отношении водителей.
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Автоновости , ГИБДД , МВД
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