В Госдуме раскритиковали систему каршеринга в РФ

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Госдуме раскритиковали систему каршеринга в России. Арендованными машинами легко пользуются люди без прав, подростки и преступники через подставные аккаунты.

«Каршеринг в российских условиях приобрёл крайне уродливую форму. Мы знаем, что вряд ли в какой-либо стране пользователи прибегают к таким ухищрениям, когда покупают аккаунты люди, не имеющие права управления, даже подростки. Эта сфера крайне неотрегулирована и криминализирована. Лица с криминальными наклонностями используют, чтобы не быть идентифицированными, они через подставные аккаунты берут в прокат автомобиль, используют его при криминальных действиях, таким образом уходят от ответственности».

Лысаков поддержал идею главы ГИБДД Михаила Черникова запретить нарушителям правил дорожного движения пользоваться каршерингом. Однако это возможно только при изменении законодательства, напомнил депутат.

«Сама идея правильная, человек может быть грубым нарушителем ПДД и при этом пытаться взять автомобиль в аренду, хотя его поведение опасно для всех участников дорожного движения. Нужна профилактика, не усугублять этот вид проката автомобилей присутствием явно недисциплинированных водителей. Здесь необходимо создать определённый механизм отсева. Для этого нужны правовые основания и определённый инструментарий. Сегодня при выдаче автомобиля в любой форме проката коммерсанты не имеют доступа к информации о водительской биографии владельца. Также если он не лишён водительских прав, то нет формальных оснований в отказе получения им прокатного автомобиля».

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников в интервью «АиФ» предложил не разрешать злостным нарушителям ПДД пользоваться автомобилями каршеринга. По его мнению, это позволит снизить количество ДТП с арендованными машинами.