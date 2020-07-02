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Audi представила «заряженные» кроссоверы с тремя двигателями 

Авторамблер и ещё 1 6 часов назад
Audi представила «заряженные» кроссоверы с тремя двигателями
Фото: Авторамблер
"Четыре кольца" явили миру пару быстроходных электрокаров — e-tron S и e-tron S Sportback. Оба автомобиля способны кратковременно развивать полтысячи "лошадей".
Компания Audi представила спортверсию электрического кроссовера и его купеобразной версии Sportback с идентичной силовой установкой. "Эски" первыми среди сравнительно массовых электромобилей получили сразу три мотора. Один расположен на передней оси, два других с независимым управлением приводят задние колеса, реализуя принцип управления вектором тяги. У стандартного e-tron 55, напомним, силовая установка двухмоторная.
Совокупная пиковая отдача в 503 л.с. и 973 Нм достижима лишь в течение восьмисекундного рывка. Ее достаточно чтобы ускориться до 100 км/ч за 4,5 секунды, при этом максимальная скорость — 210 км/ч. Тяговая аккумуляторная батарея емкостью 95 кВт∙ч, унаследованная у стандартного e-tron, позволяет S-кроссоверу проезжать на одной заряде 359 км (по циклу WLTP) и 364 км модификации Sportback.
Среди других технических новшеств, проводящих черту между обычными e-tron и "эсками", пневматическая подвеска с измененными настройками и возможностью варьировать дорожный просвет в пределах 76 мм. Внешне новинки отличаются колесными арками, расширенными на 23 мм, а в салоне — спортивными креслами и нюансами отделки.
Накануне компания Audi представила рестайлинговый кроссовер Q5. После омоложения модель получила слегка измененную внешность и новое оснащение.
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Автоновости , Audi
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