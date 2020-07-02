Volkswagen отказался строить завод в Турции 

Немецкая компания Volkswagen приняла решение пересмотреть собственные планы и приостановила возведение новой производственной площадки в Турции.

Как сообщается в пресс-релизе производителя, руководством концерна такое решение было принято из-за резкого падения покупательского интереса к новым моделям. На будущем заводе собирались производить новые поколения Passat и Skoda Superb , но теперь их выпуском займется завод в Братиславе.

Компания Volkswagen планировала строительство нового сборочного предприятия рядом с турецким городом Измир. Там концерн рассчитывал производить собственные модели Passat и Skoda Superb. Новая фабрика должна была удовлетворить растущий спрос на эти автомобили на рынках Ближнего Востока и в Восточной Европе.

Как планировало руководство автогиганта, производственная площадка должна была выпускать 300 тысяч новых автомобилей в год и обеспечить Турцию 4 тысячами рабочих мест. Уже в прошлом году строительство несколько раз переносилось, и сейчас Volkswagen окончательно отказался от этой идеи.