Почему на рынке возник дефицит кроссоверов Lada

В дилерских центрах АвтоВАЗа начали сообщать о дефиците паркетника Lada XRay — как в стандартной, так и в Cross-версии.

Некоторые дилеры, которые приступили к составлению заявок на август нынешнего года, рассказали, что им не удается заказать кроссовер, сообщает "Российская Газета". При этом у других дилеров проблем с заказами нет.

Как сообщает источник "Лада. Онлайн", нехватка связана с тем, что на тольяттинском предприятии просто не успевают собирать достаточное количество XRay.

"XRay просто не хватает места на конвейере. Сейчас собирают более 700 машин в сутки. Из них где-то 400 — "Ларгусы", — сказал собеседник портала.

Несмотря на крупную долю Largus в производственном объеме, ранее дилеры также сообщили о нехватке "каблучков". Она предположительно связана как с госпрограммой, по которой Почте России выделили 1 тыс. Largus, так и с простоем завода во время карантина.

В мае сообщалось, что из-за низкого спроса АвтоВАЗ планирует отказаться от Lada XRay. Уже тогда объем сборки был весьма скромным: с конвейера завода сходило не более 20 экземпляров XRay в день. Место XRay в модельном ряду Lada может занять новая модель, о которой пока ничего неизвестно, сообщает источник.

Что касается продаж, то с января по май россияне купили 6,88 тыс. XRay — в прошлом году было реализовано на 4,28 тыс. больше.

Lada XRay появилась на российском рынке в 2016 году. Компакт-кросс представлен в двух версиях: стандартной и "вседорожной" Cross. Стоимость автомобиля варьируется от 634,9 тыс. за базовый кроссовер до 1,05 млн руб. за дорогую версию XRay Cross Instinct, представленную в апреле.