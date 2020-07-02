Шесть автодилеров включены в список системообразующих предприятий 

Шесть автомобильных дилеров получили статус системообразующего предприятия.

Представители Минпромторга России опубликовали официальный перечень предприятий, среди которых оказались следующие автомобильные дилерские сети страны:

«Рольф»;

«Сатурн-Р»;

«Агат»;

«ТрансТехСервис»;

«Ключавто».

Отбирали компании по следующим критериям: выручка за год должна составлять не менее 15 миллиардов рублей, не считая НДС. А налоги — не менее 1,8 миллиарда рублей.

Если компании попали в список системообразующих предприятий, то они могут получить кредиты на льготных условиях, чтобы пополнить оборотный капитал. Также такие организации не могут пройти через процедуру банкротства, а государство будет постоянно контролировать их экономическое состояние.

Ранее аналитики сообщали, что в начале 2020 года на территории страны работало более 3,3 тысяч официальных автосалонов, в которых автолюбители страны могли купить или обслужить транспортное средство.