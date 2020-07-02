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Шесть автодилеров включены в список системообразующих предприятий 

Car.ru и ещё 3 2 часа назад
Шесть автодилеров включены в список системообразующих предприятий
Фото: Car.ru
Шесть автомобильных дилеров получили статус системообразующего предприятия.
Представители Минпромторга России опубликовали официальный перечень предприятий, среди которых оказались следующие автомобильные дилерские сети страны:
«Рольф»;
«Авилон»;
«Сатурн-Р»;
«Агат»;
«ТрансТехСервис»;
«Ключавто».
Отбирали компании по следующим критериям: выручка за год должна составлять не менее 15 миллиардов рублей, не считая НДС. А налоги — не менее 1,8 миллиарда рублей.
Если компании попали в список системообразующих предприятий, то они могут получить кредиты на льготных условиях, чтобы пополнить оборотный капитал. Также такие организации не могут пройти через процедуру банкротства, а государство будет постоянно контролировать их экономическое состояние.
Ранее аналитики сообщали, что в начале 2020 года на территории страны работало более 3,3 тысяч официальных автосалонов, в которых автолюбители страны могли купить или обслужить транспортное средство.
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Автоновости , Минпромторг , Авилон
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