АвтоВАЗ поднял цены в четвертый раз за год 

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Тольяттинский автогигант вновь скорректировал ценники своих автомобилей. На этот раз подорожание затронуло почти весь модельный ряд — избежать его удалось только 4x4 в версии Bronto и Chevrolet Niva.

Как сообщали в конце июня источники, близкие к заводу, стоимость Lada увеличилась на 0,8-1,4% или на 5-9 тыс. руб.

Бюджетный седан Lada Granta прибавил 5 тыс. руб. и теперь доступен по стартовой цене в 470,9 тыс. руб., седан Vesta — за 653,9 тыс. руб. Компакт-кросс XRay, с дефицитом которого столкнулись дилеры Lada, подорожал на 7 тыс. руб. и теперь стоит 641 тыс. руб. в "базе".

"Каблучок" Largus, с поставками которого также возникли проблемы, доступен за 635,9 тыс. руб. вместо 627,9 тыс. руб. Цена "Нивы" выросла с 566,9 тыс. руб. до 572,9 тыс. руб.