Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

АвтоВАЗ поднял цены в четвертый раз за год 

Авторамблер 5 часов назад
АвтоВАЗ поднял цены в четвертый раз за год
Фото: Depositphotos
Тольяттинский автогигант вновь скорректировал ценники своих автомобилей. На этот раз подорожание затронуло почти весь модельный ряд — избежать его удалось только 4x4 в версии Bronto и Chevrolet Niva.
Как сообщали в конце июня источники, близкие к заводу, стоимость Lada увеличилась на 0,8-1,4% или на 5-9 тыс. руб.
Так, наиболее чувствительно подорожала Lada Vesta — она прибавила к цене до 1,4%. Несильно отстал Lada Largus, стоимость которого выросла на 1,3%.
Бюджетный седан Lada Granta прибавил 5 тыс. руб. и теперь доступен по стартовой цене в 470,9 тыс. руб., седан Vesta — за 653,9 тыс. руб. Компакт-кросс XRay, с дефицитом которого столкнулись дилеры Lada, подорожал на 7 тыс. руб. и теперь стоит 641 тыс. руб. в "базе".
"Каблучок" Largus, с поставками которого также возникли проблемы, доступен за 635,9 тыс. руб. вместо 627,9 тыс. руб. Цена "Нивы" выросла с 566,9 тыс. руб. до 572,9 тыс. руб.
Подорожание стало уже четвертым за год: ранее АвтоВАЗ переписывал ценники январе, апреле и мае. В последний раз корректировка цен так же коснулось всего модельного ряда: автомобили отечественной марки получили прибавку к цене в размере 5-22 тыс. руб. или 1-2,5%.
Видео дня. Лихачам хотят запретить пользоваться каршерингом
Авторамблер: последние новости
Часть инвалидов лишится бесплатной парковки Часть инвалидов лишится бесплатной парковки Subaru привезла в Россию "прощальную" версию Legacy Subaru привезла в Россию "прощальную" версию Legacy В России ограничат ввоз праворульных машин В России ограничат ввоз праворульных машин
Комментарии 2
Автоновости , Lada Largus , Chevrolet , Lada Granta , Lada Vesta , Lada , Chevrolet Niva , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
УАЗ окончательно похоронил «русский Prado»
ТОП-7 автомобильных опций, без которых лучше обойтись
ТОП-7 автомобильных опций, без которых лучше обойтись
Видео
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В РФ придумали наказание нарушителям ПДД
01:38
В РФ придумали наказание нарушителям ПДД
Автоновости
Россияне не поделили дорогу и устроили стрельбу
00:50
Россияне не поделили дорогу и устроили стрельбу
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение