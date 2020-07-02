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Subaru привезла в Россию прощальную версию Legacy 

Motor.ru и ещё 4 4 часа назад
Subaru привезла в Россию прощальную версию Legacy
Фото: Motor.ru
На российский рынок выходит «прощальная» версия Subaru Legacy под названием Ultimate. Тираж серии составит всего 77 экземпляров. Все «ультимативные» седаны оснащены «оппозитником» 2.5 мощностью 175 лошадиных сил, вариатором Lineartronic и полноприводной трансмиссией Symmetrical AWD, и предлагаются по фиксированной цене 2 699 900 рублей.
Седан Subaru Legacy Ultimate основан на топовой комплектации Premium ES. То есть такие машины уже богато оснащены: есть навигация, люк с электроприводом, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и множество других электронных помощников. «Ультимативные» Legacy доступны в четырех цветах кузова: белый Crystal White Pearl, черный Crystal Black Silica, красный (Crimson Red Pearl и серый Magnetite Gray Metallic с корпусами зеркал, решёткой радиатора и 18-дюймовыми колесами, окрашенными в черный.
В салоне — комбинированная обивка кожей/замшей, черная окантовка дефлекторов вентиляции и декоративная прострочка синего цвета на передней панели, сиденьях и дверях. На центральной консоли установлена памятная табличка с уникальным номером автомобиля в серии.
Партия из 77 машин станет последней на российском рынке, так как Legacy следующего поколения из-за низкого спроса к нам поставлять не будут.
«Седьмой» Subaru Legacy, который представили в 2019 году, переехал на платформу восьмиместного кроссовера Ascent, в которой используется больше высокопрочных сталей. От кроссовера седану также достался и турбированный четырехцилиндровый «оппозитник» объемом 2,4 литра. Он развивает 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента и работает в паре с вариатором. Кроме того, в гамме присутствует обновленный на 90 процентов «атмосферник» 2.5, выдающий 182 силы.
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Комментарии
Автоновости , Subaru , Subaru Legacy
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