Subaru привезла в Россию прощальную версию Legacy 

На российский рынок выходит «прощальная» версия Subaru Legacy под названием Ultimate. Тираж серии составит всего 77 экземпляров. Все «ультимативные» седаны оснащены «оппозитником» 2.5 мощностью 175 лошадиных сил, вариатором Lineartronic и полноприводной трансмиссией Symmetrical AWD, и предлагаются по фиксированной цене 2 699 900 рублей.

Седан Subaru Legacy Ultimate основан на топовой комплектации Premium ES. То есть такие машины уже богато оснащены: есть навигация, люк с электроприводом, система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и множество других электронных помощников. «Ультимативные» Legacy доступны в четырех цветах кузова: белый Crystal White Pearl, черный Crystal Black Silica, красный (Crimson Red Pearl и серый Magnetite Gray Metallic с корпусами зеркал, решёткой радиатора и 18-дюймовыми колесами, окрашенными в черный.

В салоне — комбинированная обивка кожей/замшей, черная окантовка дефлекторов вентиляции и декоративная прострочка синего цвета на передней панели, сиденьях и дверях. На центральной консоли установлена памятная табличка с уникальным номером автомобиля в серии.

Партия из 77 машин станет последней на российском рынке, так как Legacy следующего поколения из-за низкого спроса к нам поставлять не будут.

«Седьмой» Subaru Legacy, который представили в 2019 году, переехал на платформу восьмиместного кроссовера Ascent, в которой используется больше высокопрочных сталей. От кроссовера седану также достался и турбированный четырехцилиндровый «оппозитник» объемом 2,4 литра. Он развивает 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента и работает в паре с вариатором. Кроме того, в гамме присутствует обновленный на 90 процентов «атмосферник» 2.5, выдающий 182 силы.