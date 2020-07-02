BMW обновляет программное обеспечение 

Автомобили БМВ, имеющие операционную систему iDrive 7.0, скоро будут оснащены обновлением. Его основная составляющая будет заключаться в добавлении беспроводной поддержки Android Auto.

Обновление планируется выпустить в третьем квартале 2020. BMW долго разрабатывала данную функцию. Это дополнение — всего лишь часть больших изменений в сфере операционной системы. Полное обновление будет состоять из расширенной версии карт, обновленной версии голосового ассистента и глубокой интеграции с облачным хранением. Автомобили 5 серии получат новую функцию в виде Apple Digital Key.

Обновленная функция Map сможет прокладывать маршруты быстрее и использовать при этом самую актуальную информацию. Это позволит водителю объезжать мест, где проходят строительные работы, а также пробок.

Новый голосовой ассистент теперь будет выплывать в той части экрана, со стороны которой к нему обращаются. Система будет дополнена такими функциями, как поднятие и опускание окон, коррекция маршрутов, сообщения об актуальной информации, смена режима движения автомобиля.

Владельцам будет доступен пробный период обновления, чтобы проверить лично новый функционал. Затем обновление можно будет приобрести у официальных дилеров.