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BMW обновляет программное обеспечение 

Car.ru 2 часа назад
BMW обновляет программное обеспечение
Фото: BMW
Автомобили БМВ, имеющие операционную систему iDrive 7.0, скоро будут оснащены обновлением. Его основная составляющая будет заключаться в добавлении беспроводной поддержки Android Auto.
Обновление планируется выпустить в третьем квартале 2020. BMW долго разрабатывала данную функцию. Это дополнение — всего лишь часть больших изменений в сфере операционной системы. Полное обновление будет состоять из расширенной версии карт, обновленной версии голосового ассистента и глубокой интеграции с облачным хранением. Автомобили 5 серии получат новую функцию в виде Apple Digital Key.
Обновленная функция Map сможет прокладывать маршруты быстрее и использовать при этом самую актуальную информацию. Это позволит водителю объезжать мест, где проходят строительные работы, а также пробок.
Новый голосовой ассистент теперь будет выплывать в той части экрана, со стороны которой к нему обращаются. Система будет дополнена такими функциями, как поднятие и опускание окон, коррекция маршрутов, сообщения об актуальной информации, смена режима движения автомобиля.
Владельцам будет доступен пробный период обновления, чтобы проверить лично новый функционал. Затем обновление можно будет приобрести у официальных дилеров.
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Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы , BMW , Apple
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