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Подержанные авто подорожали и продолжат дорожать 

Артём Кульша 3 часа назад
Подержанные авто подорожали и продолжат дорожать
Фото: ТАСС
Подержанные автомобили возрастом три-пять лет подорожали с начала года и продолжат дорожать. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Владимир Беспалов из компании «ВТБ Капитал» рассказал, что спрос на такие машины — наиболее активный на вторичном рынке. Он объяснил это тем, что они — прямая альтернатива новым авто.
В середине июня, как сообщал «Рамблер», в дилере «Авилон» подсчитали, что новые автомобили подорожали в среднем на 3-7% с начала года.
Согласно данным сайта «Авто.ру», подержанные автомобили возрастом три-пять лет подорожали с начала года в среднем на 3-3,5% до 1,2 миллиона рублей и 973 тысяч рублей соответственно.
В мае они подешевели на 3% до 1,1 миллиона рублей и 949 тысяч рублей соответственно, а в июне по сравнению с маем — подорожали на 3% и 2% соответственно. Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», в мае продажи легковых машин с пробегом упали на 28,7% до 305 тысяч штук, а по итогам января-мая — на 13,9%.
Глава отдела продаж «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Демкин считает, что в течение двух ближайших месяцев на фоне отложенного спроса авто с пробегом будут дорожать столь же или даже более сильно, чем новые машины.
Видео дня. Проезд по платным участкам трассы М11 подорожал
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Автоновости , Владимир Беспалов , Авилон , ВТБ Капитал
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