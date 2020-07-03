Подержанные авто подорожали и продолжат дорожать 

Подержанные автомобили возрастом три-пять лет подорожали с начала года и продолжат дорожать. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

В середине июня, как сообщал «Рамблер», в дилере «Авилон» подсчитали, что новые автомобили подорожали в среднем на 3-7% с начала года.

Согласно данным сайта «Авто.ру», подержанные автомобили возрастом три-пять лет подорожали с начала года в среднем на 3-3,5% до 1,2 миллиона рублей и 973 тысяч рублей соответственно.

В мае они подешевели на 3% до 1,1 миллиона рублей и 949 тысяч рублей соответственно, а в июне по сравнению с маем — подорожали на 3% и 2% соответственно. Согласно подсчетам аналитического агентства «Автостат», в мае продажи легковых машин с пробегом упали на 28,7% до 305 тысяч штук, а по итогам января-мая — на 13,9%.

Глава отдела продаж «Авилон. Автомобили с пробегом» Антон Демкин считает, что в течение двух ближайших месяцев на фоне отложенного спроса авто с пробегом будут дорожать столь же или даже более сильно, чем новые машины.