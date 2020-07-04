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Водителям предлагают платить компенсацию за оспаривание штрафа 

News.ru 1 час назад
20 тысяч компенсации предложили за оспаривание штрафа
Фото: News.ru
Водители, которым удастся доказать неправомерность дорожного штрафа, должны получать компенсацию в 20 тысяч рублей. Инициатива, принадлежащая Общероссийскому народному фронту (ОНФ), направлена в Минюст России.
Об этом рассказал координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН.
Эксперты ОНФ предложили выплачивать каждому незаконно привлечённому к ответственности автомобилисту, который смог доказать, что штраф был ошибочным, денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей, — отметил общественник.
Ранее NEWS.ru сообщал, что зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов предложил рассчитывать размер штрафов за нарушение ПДД по коэффициенту, зависящему от стоимости автомобиля. Депутат считает, что это позволит уравнять россиян с разным уровнем доходов.
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Автоновости , ДТП , Александр Старовойтов , Петр Шкуматов , Госдума , Минюст РФ
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