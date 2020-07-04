Названы 6 признаков угона авто

Автор журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал о шести признаках, по которым автовладелец может понять, что его машину собираются угнать. Первый подозрительный сигнал — телефонные звонки. Цель таких звонков — узнать, насколько хорошо защищен автомобиль. Номер телефона владельца могут найти в различных базах или в объявлении о продаже автомобиля. Мошенник может представиться сотрудником сервиса, где автомобилист устанавливал сигнализацию. «Что установлено? Беспроблемно ли работает? Где храните машину?» — такие вопросы может задать преступник. Отвечать на них ни в коем случае не следует. Второй признак автоугонщика — просьба о помощи. В таком случае водителя будут умолять покинуть автомобиль и пойти за мошенником. Его сообщник в это время сможет угнать машину. Прежде чем отправиться на помощь незнакомцу, необходимо заглушить двигатель, закрыть окна и поставить авто на сигнализацию. Третий момент, который должен насторожить водители, — сбои в работе сигнализации. Если случаются внезапные тревоги, а постановка или снятие с охраны происходят не с первого раза, — авто могут «прощупывать».
Четвертый признак — незакрытая машина. Если водитель обнаружил, что его авто открыто, хотя он уверен, что блокировал двери, речь может идти об угонщиках: возможно, они примеривались к машине и их спугнули. После такого инцидента стоит обратиться к специалистами с просьбой улучшить защиту. На пятом месте — метки на машине. Так мошенники проверяют, часто ли автомобиль используется. Они подсовывают под дворник брошюры или кладут на кузов ветки. Если мусор не исчезнет быстро, угонщики воспримут это как сигнал для безопасной «работы». Водителям, которые редко пользуются машинами, советуют постоянно проверять их и убирать с них лишнее. Замыкают топ-6 следы внешнего вмешательства — отогнутый подкрылок, поврежденные личинки замков, прорези в неожиданных местах. Заметив что-то из этого, следует установить дополнительную защиту и переставить машину на охраняемую территорию. Как сообщал «Рамблер», ранее Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал первый в России рейтинг угонозащищенности автомобилей. Наиболее уязвимыми для угона оказались Hyundai Creta и Renault Duster. Лучшие результаты показали Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.