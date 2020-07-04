«150 км/ч»: Скоростной лимит на платных трассах поднимут

"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко

Он пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час.

"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — сказал Петушенко.

Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.

На обходе Лосево и Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 километров в час, а когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит расширят до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час, как и на других отрезках платной трассы М-4 "Дон".