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«Автодор» предложил поднять скоростной лимит на платных трассах 

РИА Новости и ещё 24 3 часа назад
«150 км/ч»: Скоростной лимит на платных трассах поднимут
Фото: РИА Новости
"Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час, рассказал журналистам председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
Он пояснил, что сегодня на трассе М-11 разрешено ехать со скоростью 130 километров в час, учитывая нештрафуемый порог в 20 километров в час, получается скорость 150 километров в час.
"Но мы вышли с предложением, чтобы там выставлять именно 150 километров в час, потому что такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где разрешенная скорость 150 километров в час", — сказал Петушенко.
Он также подтвердил планы повысить скоростной лимит до тех же 150 километров в час на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье.
На обходе Лосево и Павловска сначала будет действовать ограничение в 110 километров в час, а когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит расширят до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час, как и на других отрезках платной трассы М-4 "Дон".
В конце июня министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что вопрос увеличения допустимой скорости на ЦКАД с 130 до 150 километров в час решат до конца года.
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Комментарии
Автоновости , Вячеслав Петушенко , Евгений Дитрих , Автодор
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