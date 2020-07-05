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Спрос на каршеринг в Москве почти полностью восстановился 

Москва24 2 часа назад
Спрос на каршеринг в Москве почти полностью восстановился
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Спрос на услуги каршеринга в Москве практически достиг "допандемического" уровня. Об этом ТАСС сообщили в сервисах BelkaCar, "Делимобиль" и YouDrive.
Отмечается, что речь идет о загрузке и количестве аренд. При этом к осени компании ожидают дальнейший роста спроса.
По мнению прокатчиков, люди устали сидеть по домам и сейчас пытаются восполнить дефицит общения и передвижения.
В то же время указывается, что в других городах разные показатели. В частности, на это влияют ограничения, которые действуют до сих пор.
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Автоновости , ИТАР-ТАСС
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