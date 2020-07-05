Спрос на каршеринг в Москве почти полностью восстановился 

Спрос на услуги каршеринга в Москве практически достиг "допандемического" уровня. Об этом ТАСС сообщили в сервисах BelkaCar, "Делимобиль" и YouDrive.

Отмечается, что речь идет о загрузке и количестве аренд. При этом к осени компании ожидают дальнейший роста спроса.

По мнению прокатчиков, люди устали сидеть по домам и сейчас пытаются восполнить дефицит общения и передвижения.

В то же время указывается, что в других городах разные показатели. В частности, на это влияют ограничения, которые действуют до сих пор.