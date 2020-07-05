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Mercedes-Benz отзывает почти 670 тысяч автомобилей 

Прайм и ещё 1 58 минут назад
670 тыс. автомобилей отзывает Mercedes-Benz
Фото: РИА Новости
Mercedes-Benz отзывает почти 670 тысяч автомобилей с китайского рынка из-за возможных проблем с утечкой топлива, передает агентство Синьхуа.
Сообщается, что отзыв автомобилей, в том числе C-, E— и V-классов, начнется 18 декабря.
По данным агентства, распоряжение об отзыве было издано, поскольку соединение между топливным насосом высокого давления двигателя и топливопроводом низкого давления может подвергаться снижению герметичности после длительного использования, это, в свою очередь, может привести к утечке топлива.
В заявлении регулятора говорится, что все неисправные детали автомобилей будут заменены бесплатно, добавляет агентство.
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Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Тест-драйвы , Mercedes-Benz , Синьхуа
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