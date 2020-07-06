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Таксисты Нью-Йорка остались почти без работы 

BFM.RU 2 часа назад
Подсчитано, что 90% бизнеса такси иссякло.
Это одна из причин, почему город с помощью Национальной гвардии начал программу оплаты водителям такси за доставку еды жителям с низкими доходами.
Таксист Мухамаду Алию встает до рассвета, чтобы принять участие в программе. Он знает, что есть риск для здоровья. «Но это мой дом», — объяснил он.
Водители зарабатывают 53 доллара за рейс. Каждый включает в себя около шести доставок, и это означает ожидание в очереди в течение нескольких часов для полной загрузки; тащить ящики с едой в переполненные жилые комплексы, а затем чистка машины для следующего маршрута.
Девять часов, большая часть — это ожидание; два цикла доставки — 106 долларов за рабочую смену. Это очень далеко от суммы, которая ему нужна, чтобы оплатить хотя бы часть своих ежемесячных расходов.
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