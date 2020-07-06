Таксисты Нью-Йорка остались почти без работы 

Подсчитано, что 90% бизнеса такси иссякло.

Это одна из причин, почему город с помощью Национальной гвардии начал программу оплаты водителям такси за доставку еды жителям с низкими доходами.

Таксист Мухамаду Алию встает до рассвета, чтобы принять участие в программе. Он знает, что есть риск для здоровья. «Но это мой дом», — объяснил он.

Водители зарабатывают 53 доллара за рейс. Каждый включает в себя около шести доставок, и это означает ожидание в очереди в течение нескольких часов для полной загрузки; тащить ящики с едой в переполненные жилые комплексы, а затем чистка машины для следующего маршрута.

Девять часов, большая часть — это ожидание; два цикла доставки — 106 долларов за рабочую смену. Это очень далеко от суммы, которая ему нужна, чтобы оплатить хотя бы часть своих ежемесячных расходов.