Audi готовит новый флагманский электрокар 

Ингольштадтская компания готовит новый электрокар A9 e-tron, разработкой которого занимается особое подразделение Artemis.

Конкурент Mercedes EQS и Jaguar XJ станет "новым словом" Audi в сегменте электрических автомобилей и увидит свет только в 2024 году, сообщает в понедельник издание Autocar. Новинка станет серийным воплощением шоу-кара Aicon, показанного на автосалоне во Франкфурте в 2017 году.

Audi Aicon

Сообщается, что автомобиль получит самую "свежую" электрическую установку и аккумулятор, а также ряд современных технологий и помощников водителя: скоростной 5G-интернет, систему Car-to-X, предупреждающую о препятствиях на дороге, возможность обновляться "по воздуху" и дисплей дополненной реальности.

Lamborghini, Porsche, Seat, На сегодняшний день проект под внутренним индексом E6 находится на ранней стадии разработки. По данным источников, он выйдет в кузове спорт-седан или лифтбэк и получит имя A9 e-tron, а также станет венцом всей электрической линейки Volkswagen , которая к 2024 году будет включать в себя до 75 электрокаров и 60 гибридов брендов Audi, Bentley Skoda и Volkswagen.

Что касается Audi, то в ее гамме появятся до 20 "зеленых" автомобилей и 10 подключаемых гидридов. На программу электрификации компания потратит 12 миллиардов евро.

Первый электрический кроссовер Audi e-tron появился в продаже в России в начале июня. Цены на новинку с 408-сильной силовой установкой стартуют с отметки в 5,59 млн руб.