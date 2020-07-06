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Audi готовит новый флагманский электрокар 

Авторамблер и ещё 1 1 час назад
Audi готовит новый флагманский электрокар
Фото: Autocar
Ингольштадтская компания готовит новый электрокар A9 e-tron, разработкой которого занимается особое подразделение Artemis.
Конкурент Mercedes EQS и Jaguar XJ станет "новым словом" Audi в сегменте электрических автомобилей и увидит свет только в 2024 году, сообщает в понедельник издание Autocar. Новинка станет серийным воплощением шоу-кара Aicon, показанного на автосалоне во Франкфурте в 2017 году.
Audi Aicon
Сообщается, что автомобиль получит самую "свежую" электрическую установку и аккумулятор, а также ряд современных технологий и помощников водителя: скоростной 5G-интернет, систему Car-to-X, предупреждающую о препятствиях на дороге, возможность обновляться "по воздуху" и дисплей дополненной реальности.
На сегодняшний день проект под внутренним индексом E6 находится на ранней стадии разработки. По данным источников, он выйдет в кузове спорт-седан или лифтбэк и получит имя A9 e-tron, а также станет венцом всей электрической линейки Volkswagen, которая к 2024 году будет включать в себя до 75 электрокаров и 60 гибридов брендов Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda и Volkswagen.
Что касается Audi, то в ее гамме появятся до 20 "зеленых" автомобилей и 10 подключаемых гидридов. На программу электрификации компания потратит 12 миллиардов евро.
Первый электрический кроссовер Audi e-tron появился в продаже в России в начале июня. Цены на новинку с 408-сильной силовой установкой стартуют с отметки в 5,59 млн руб.
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Автоновости , Jaguar , Audi , Bentley , Lamborghini , SEAT , Volkswagen , Jaguar XJ , Skoda , Porsche
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