Российские АЗС уличили в обмане водителей

Автомобильный бензин соответствует всем нормам лишь на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Москве и Московской области. Об этом сообщает издание Car.ru.

Некоторое время назад Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подвело итоги проверок заправок в 2019 году. Согласно им, доля некачественного бензина на АЗС превышала 20% в 18 регионах России.

Наибольшее число нарушений было выявлено в Чечне, Крыму, Дагестане, Севастополе, Хабаровском крае, Рязанской, Сахалинской, Костромской, Владимирской и Еврейской автономной областях.

Бензин соответствовал нормам лишь на заправках в Москве и Московской области, а в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Пермском, Камчатском и Красноярском краях, Омской, Ростовской и Нижегородской областях количество нарушений составило менее 5%.