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Россиянам массово недоливают бензин 

Артём Кульша и ещё 2 1 час назад
Российские АЗС уличили в обмане водителей
Фото: Car.ru
Автомобильный бензин соответствует всем нормам лишь на автомобильных заправочных станциях (АЗС) в Москве и Московской области. Об этом сообщает издание Car.ru.
Некоторое время назад Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подвело итоги проверок заправок в 2019 году. Согласно им, доля некачественного бензина на АЗС превышала 20% в 18 регионах России.
Наибольшее число нарушений было выявлено в Чечне, Крыму, Дагестане, Севастополе, Хабаровском крае, Рязанской, Сахалинской, Костромской, Владимирской и Еврейской автономной областях.
Бензин соответствовал нормам лишь на заправках в Москве и Московской области, а в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Пермском, Камчатском и Красноярском краях, Омской, Ростовской и Нижегородской областях количество нарушений составило менее 5%.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что в 2019 году почти в 20% случаев на АЗС был обнаружен недолив даже в условиях плановых проверок Росстандарта, то есть когда АЗС могли подготовиться к проведению проверки.
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Автоновости , Денис Мантуров
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