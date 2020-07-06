Российские АЗС уличили в обмане водителей 

Эксперты Росстандарта подвели итоги проверок АЗС за 2019 год. Как оказалось, целых 18 регионов России отличались плохим качеством бензина — на местных заправках доля некачественного топлива оказалось выше 20%.

Самое большое число нарушений выявили на АЗС Крыма, Севастополя, Чечни, Дагестана, Хабаровского края, Еврейской АО, а также с списке значатся Владимирская, Рязанская, Костромская и Сахалинская области.

Меньшим количеством нарушений — меньше 5%, отличились предприниматели Красноярского, Пермского и Камчатского краёв, а также Нижегородской, Омской и Ростовской областей. Также небольшое количество некачественного топлива было обнаружено в Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Всем современным нормам соответствует топливо на АЗС Москвы и Московской области.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, пятую часть российских заправочных станций в прошлом году поймали на недоливе бензина. Сейчас власти планируют ввод штрафных санкций для недобросовестных АЗС и они составят 1% от годовой выручки, но не менее 500 тысяч рублей.