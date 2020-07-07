Toyota назвала дату премьеры нового кроссовера 

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Японская компания опубликовала тизер нового компактного кроссовера, который покажут широкой публике 9 июля.

Ожидается, что новинка получит название Corolla Cross и станет соперничать с Honda HR-V Mazda CX-30 и Nissan Kicks на рынке Таиланда. Ранее прототип паркетника, построенный на платформе TNGA-C, уже замечали на улицах страны во время дорожных испытаний.

По габаритам новинка превосходит одноплатформенный C-HR, но уступает RAV4. Длина Corolla Cross составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм при колесной базе 2640 мм. Клиренс равен 161 мм.

Сообщается, что в моторную гамму войдет 140-сильный "атмосферник" объемом 1,8 л, работающий в паре с вариатором. Также будет доступен гибридный вариант на базе бензинового мотора мощностью 100 л.с.