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Toyota назвала дату премьеры нового кроссовера 

Авторамблер и ещё 8 4 часа назад
Toyota назвала дату премьеры нового кроссовера
Фото: Авторамблер
Японская компания опубликовала тизер нового компактного кроссовера, который покажут широкой публике 9 июля.
Ожидается, что новинка получит название Corolla Cross и станет соперничать с Honda HR-V, Mazda CX-30 и Nissan Kicks на рынке Таиланда. Ранее прототип паркетника, построенный на платформе TNGA-C, уже замечали на улицах страны во время дорожных испытаний.
По габаритам новинка превосходит одноплатформенный C-HR, но уступает RAV4. Длина Corolla Cross составляет 4460 мм, ширина — 1825 мм, а высота — 1620 мм при колесной базе 2640 мм. Клиренс равен 161 мм.
Сообщается, что в моторную гамму войдет 140-сильный "атмосферник" объемом 1,8 л, работающий в паре с вариатором. Также будет доступен гибридный вариант на базе бензинового мотора мощностью 100 л.с.
В Таиланде Toyota Corolla Cross может получить стартовый ценник в 900 тыс. бат (около 2 млн руб.). После Таиланда он выйдет на другие рынки Азии, а впоследствии доберется до Австралии, США и Бразилии.
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Автоновости , Кроссовер , Honda HR-V , Nissan , Toyota , Mazda , Honda , Toyota Corolla
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